Corinthians x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalação das equipes

Corinthians e Atlético-GO se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na ida, em Goiânia, os donos de casa venceram por 2 a 0 e precisam apenas de um empate para garantir sua vaga nas semifinais da competição, contra Fluminense ou Fortaleza. A partida terá transmissão da TV Globo (tv aberta), SporTV (tv fechada) e Premiere (pay per view).

Em desvantagem no confronto, o Corinthians precisa de dois ou mais gols de diferença para seguir vivo no torneio, que não vence desde 2009. Por outro lado, o baixo poder ofensivo joga contra a equipe de Vítor Pereira: em 51 jogos neste ano, o Corinthians venceu por dois ou mais gols de diferença em apenas nove oportunidades. Sem Willian, que voltou para Inglaterra após desempenho apático no Brasil, Roger Guedes, Yuri Alberto e Renato Augusto são as esperanças alvinegras para reverter o placar na Neo Química Arena.

Para o Atlético-GO, a Copa do Brasil é a esperança do clube para a temporada. A classificação para a semifinal garantiria aos cofres uma renda extra que poderia salvar a equipe, que se encontra na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, a dois pontos do Cuiabá, primeiro time fora do Z-4.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Corinthians e Atlético-GO acontece nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em Itaquera, zona leste da cidade de São Paulo.

ONDE ASSISTIR

O duelo terá transmissão da Globo (São Paulo e Goiás), SporTV (tv fechada) e Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes do jogo.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CORINTHIANS – Cássio; Fagner, Balbuena, Gil e Lucas Piton (Fábio Santos); Du Queiroz, Fausto Vera e Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vítor Pereira.

ATLÉTICO-GO – Renan; Hayner, Wanderson, Lucas Gazal e Jefferson; Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Airton, Ricardinho e Wellington Rato. Técnico: Jorginho.

QUEM APITA?

Árbitro : Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ)

: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ) Assistente 1 : Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG)

: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) Assistente 2 : Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ)

: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ) Quarto Árbitro : Thiago Luis Scarascati (SP)

: Thiago Luis Scarascati (SP) VAR: Rafael Traci (SC)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na última rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians foi derrotado pelo Palmeiras, em casa, por 1 a 0. Já o Atlético-GO ficou apenas no empate em 0 a 0 diante do Botafogo.