Corinthians x Atlético-MG: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Vivendo momentos distintos, Corinthians e Atlético-MG se encontram neste sábado, às 19h, na Neo Química Arena, em Itaquera, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão em tempo real do Estadão e é possível assistir ao vivo pelo canal Premiere. Confira as principais informações da partida.

ONDE ASSISTIR

Corinthians x Atlético-MG terá transmissão pelo Premiere e o Estadão fará tempo real.

HORÁRIO

O jogo será disputado às 19h deste sábado.

ESCALAÇÃO

Corinthians: Cássio; Fagner, Marllon, Gil e Lucas Piton; Gabriel, Camacho (Cantillo), Ramiro, Mateus Vital (Everaldo) e Luan; Jô (Davó). Técnico: Vagner Mancini

Atlético-MG: Everson; Guga, Réver, Igor Rabello e Guilherme Arana; Allan, Zaracho e Hyoran (Nathan); Keno, Vargas e Eduardo Sasha. Técnico: Jorge Sampaoli

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians ocupa apenas o 11º lugar, com 25 pontos. O time comandado por Vagner Mancini empatou no último sábado em 1 a 1 com o Atlético-GO.

O Atlético-MG é o segundo colocado com 35 pontos, um a menos que o líder Internacional. A equipe de Jorge Sampaoli fez bonito na rodada passada e goleou o Flamengo por 4 a 0, no Mineirão.