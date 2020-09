Corinthians x Bahia: onde assistir, escalação e classificação

Corinthians e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, em partida válida pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão pela TV aberta e fechada.

Corinthians x Bahia: onde assistir

O jogo poderá ser assistido ao vivo pela TV Globo, que exibe a partida para São Paulo, Bahia e parte de sua rede. Assinantes do canal Premiere também podem acompanhar o duelo. O Estadão fará tempo real da partida.

Escalação

Corinthians: Cássio, Fagner (Bruno Méndez ou Igor Formiga), Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton; Cantillo, Ramiro (Camacho), Vital e Otero; Everaldo e Gustavo Mosquito.

Bahia: Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca, Juninho Capixaba; Ronaldo, Gregore, Rodriguinho, Élber, Rossi; Gilberto.

Classificação

O Corinthians inicia a décima primeira rodada na 15ª colocação, com 9 pontos. Em sua última partida, a equipe alvinegra perdeu para o Fluminense, no Maracanã, por 2 a 1. A derrota sacramentou a crise do clube, que se aproximou da zona de rebaixamento.

A situação do Bahia na tabela é parecida. O clube tricolor inicia a rodada na 16ª colocação, com os mesmos 9 pontos de seu adversário. Em seu último jogo, o time do estreante Mano Menezes perdeu para o Atlético-GO por 1 a 0, em casa.