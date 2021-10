Corinthians x Bahia: onde assistir, horário e escalação das equipes

Vindo de sete jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, o Corinthians quer manter o ritmo para entrar de vez no G-4. Os comandados de Sylvinho atualmente ocupam a 6ª colocação com 34 pontos, e uma vitória sobre o Bahia, na Neo Química Arena, coloca o time alvinegro na 4ª posição. A partida contra o clube nordestino acontece nesta terça- feira às 21h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Corinthians x Bahia terá transmissão apenas na TV fechada, através do pay-pew-view. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

O duelo acontece na Neo Química Arena, em Itaquera, São Paulo. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília).

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

CORINTHIANS – Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Victor Cantillo, Renato Augusto, Giuliano e Willian; Gabriel Pereira e Róger Guedes. Técnico: Sylvinho.

BAHIA – Mateus Claus; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Edson, Lucas Mugni, Isnaldo e Óscar Ruíz; Rodriguinho e Rodallega. Técnico: Diego Dabove.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de um jogo de final eletrizante com o Red Bull Bragantino. As duas equipes paulistas empataram em 2 a 2 no último sábado. O Bahia não jogou pela 23ª rodada contra o Ceará. Seu último compromisso foi com o Internacional, no dia 26 de setembro, em que perdeu por 2 a 0 e permaneceu no Z-4.