Corinthians x Boca Juniors: onde assistir, horário e escalação das equipes

Corinthians e Boca Juniors cruzam seus caminhos novamente na Copa Libertadores da América. Após dois confrontos na fase de grupos – com uma vitória corintiana e um empate -, os times volta a se enfrentar nas oitavas de final nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília). Este será o sétimo confronto entre as equipes nos últimos 10 anos, com duas vitórias para o Corinthians, uma para o Boca e três empates.

Vítor Pereira deve contar com força máxima para o duelo. O técnico poupou o time que considera titular no último jogo contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro, que terminou empatado em 0 a 0. Willian, destaque nas últimas partidas que disputou, e Mantuan, artilheiro na temporada, devem ser utilizados na escalação inicial.

Do lado do Boca, a equipe do técnico Sebastián Battaglia também utilizou uma equipe alternativa em seu último confronto do Campeonato Argentino. Sem suas principais peças, o time de Buenos Aires acabou derrotado por 2 a 1 diante do Unión de Santa Fé.

HORÁRIO E LOCAL

O duelo entre Corinthians e Boca Juniors acontece nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em Itaquera, na capital paulista.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão SBT (TV Aberta) e Conmebol TV (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CORINTHIANS – Cássio, Fagner, João Victor, Raul Gustavo e Lucas Piton; Du Queiroz, Roni, Giuliano, Willian, Gustavo Mantuan e Róger Guedes. Técnico: Vítor Pereira.

BOCA JUNIORS – Rossi; Advíncula, Marcos Rojo, Izquierdoz e Fabra; Zeballos (Varela), Fernández, Ramírez, Óscar Romero e Salvio; Benedetto. Técnico: Sebastián Battaglia.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de empate diante do Santos, pelo Campeonato Brasileiro, enquanto o Boca Juniors foi derrotado, com uma equipe mista, pelo Unión de Santa Fé, por 2 a 1. Pela Libertadores, o alvinegro também empatou na última rodada em 1 a 1 com o Always Ready, enquanto os argentinos venceram o Deportivo Cali por 1 a 0 garantiram a primeira colocação do grupo.