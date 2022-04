Corinthians x Boca Juniors: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Corinthians enfrenta, nesta terça-feira, às 21h30, o Boca Juniors, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Na Neo Química Arena, o time alvinegro precisa da vitória para esquecer os tropeços recentes e ganhar fôlego na luta por uma vaga nas oitavas de final da competição continental. O clube paulista se preocupa com possíveis desfalques devido à covid-19. O técnico português Vítor Pereira testou positivo e não deve figurar no banco de reservas.

O Grupo E da Libertadores está embolado, com Deportivo Cali, Boca Juniors, Always Ready e Corinthians empatados com três pontos cada. O que diferencia as equipes, neste momento, é o saldo de gols. O Boca Juniors vive má fase dentro de campo e passa por uma grave crise nos bastidores, com o técnico Sebastián Battaglia na corda bamba.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Corinthians e Boca Juniors será disputado nesta terça-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.

ONDE ASSISTIR

A partida envolvendo brasileiros e argentinos terá transmissão do SBT (tv aberta) e da ESPN (tv fechada). O Estadão acompanha o duelo em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CORINTHIANS : Cássio (Donelli); Fagner, Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos; Maycon, Giuliano e Renato Augusto; Róger Guedes, Willian e Gustavo Mantuan. Técnico : Luís Miguel.

: Cássio (Donelli); Fagner, Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos; Maycon, Giuliano e Renato Augusto; Róger Guedes, Willian e Gustavo Mantuan. : Luís Miguel. BOCA JUNIORS: Javier Garcí­a; Luis Adví­ncula, Gabriel Aranda, Carlos Zambrano e Frank Fabra; Oscar Romero, Pol Fernández e Juan Ramí­rez; Eduardo Salvio, Darí­o Benedetto e Exequiel Zeballos. Técnico: Sebastián Battaglia.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de derrota, por 3 a 0, para o arquirrival Palmeiras, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Boca Juniors, no mesmo dia, venceu o Central de Córdoba, por 2 a 1, fora de casa, pelo Campeonato Argentino.