Corinthians x Botafogo: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Corinthians recebe neste sábado, às 19h, o Botafogo, na Neo Química Arena, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno do torneio, a equipe paulista venceu o duelo no Rio por 3 a 1.

Vice-líder do Brasileirão, o Corinthians soma 35 pontos até aqui e está a quatro do rival Palmeiras, que ocupa a ponta. O Botafogo, por sua vez, ocupa a 11ª posição, com 24 pontos, e precisa se afastar dos riscos da degola.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Corinthians e Botafogo será disputada neste sábado, às 19h, na Neo Química Arena, na capital paulista.

ONDE ASSISTIR

O duelo envolvendo os times alvinegros terá transmissão exclusiva do Premiere, por meio do pay per view. O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CORINTHIANS : Cássio; Rafael Ramos (Fagner), Bruno Méndez, Balbuena e Fábio Santos; Roni (Du Queiroz), Xavier (Maycon) e Giuliano; Adson, Gustavo Mosquito e Róger Guedes (Yuri Alberto). Técnico : Vítor Pereira.

: Cássio; Rafael Ramos (Fagner), Bruno Méndez, Balbuena e Fábio Santos; Roni (Du Queiroz), Xavier (Maycon) e Giuliano; Adson, Gustavo Mosquito e Róger Guedes (Yuri Alberto). : Vítor Pereira. BOTAFOGO: Gatito Fernández; Daniel Borges (Saravia), Kanu, Philipe Sampaio e Marçal; Tchê Tchê, Eduardo e Lucas Fernandes; Jeffinho, Erison (Matheus Nascimento) e Lucas Piazon (Luis Henrique). Técnico: Luís Castro.

QUEM APITA?

Árbitro : Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

: Jean Pierre Goncalves Lima (RS) Assistente 1 : Jorge Eduardo Bernardi (RS)

: Jorge Eduardo Bernardi (RS) Assistente 2 : Lucio Beiersdorf Flor (RS)

: Lucio Beiersdorf Flor (RS) 4º Árbitro : Lucas Canetto Bellote (SP)

: Lucas Canetto Bellote (SP) VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians perdeu na última quarta-feira, por 2 a 0, para o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. O Botafogo, por sua vez, teve uma semana livre para treinos. Seu último compromisso foi no sábado, data em que superou o Athletico-PR, por 2 a 0.