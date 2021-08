Corinthians x Ceará: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após contar com uma semana livre para treinamentos, o Corinthians recebe o Ceará neste domingo, na Neo Química Arena. O jogo, válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 16h. O time paulista ocupa a 12ª posição, com 18 pontos. A equipe cearense é a sétima, com 23.

ONDE ASSISTIR

Corinthians x Ceará terá transmissão ao vivo pela Globo e pelo canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Corinthians : Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Roni e Giuliano; Gustavo Mosquito, Adson e Jô. Técnico : Sylvinho.

: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Roni e Giuliano; Gustavo Mosquito, Adson e Jô. : Sylvinho. Ceará: Richard; Buiu, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Marlon, Jorginho e Lima; Mendoza e Cléber. Técnico: Guto Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de empate por 0 a 0 no clássico com o Santos, na Vila Belmiro. O Ceará também vem de um empate sem gols, com o Atlético-GO, em casa.