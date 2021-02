Corinthians x Ceará: onde assistir, horário e escalação das equipes

Sonhando com uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, o Corinthians recebe o Ceará nesta quarta-feira, na Neo Química Arena. O jogo, válido pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 21h30.

ONDE ASSISTIR

Corinthians x Ceará terá transmissão ao vivo pela TV Globo e canal Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h30h (de Brasília), na Neo Química Arena.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Bruno Méndez e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo e Araos (Ramiro); Gustavo Mosquito, Mateus Vital e Jô. Técnico: Vagner Mancini.

Ceará: Richard; Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco (Alyson); Fabinho, Sobral e Vina; Lima, Léo Chú e Cléber. Técnico: Guto Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de derrota por 2 a 1 diante do Bahia, na Ilha do Retiro. O Ceará também vem de resultado negativo. Na última rodada, a equipe comandada pelo técnico Guto Ferreira perdeu por 2 a 0 para o Athletico-PR, no Castelão.