Corinthians x Chapecoense: onde assistir, horário e escalação das equipes

Véspera de feriado. Partida contra o lanterna do campeonato e permissão para ter a casa cheia. Este é o cenário que se apresenta para o Corinthians, que enfrenta a Chapecoense na noite desta segunda-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Sylvinho, que terá o retorno de Cantillo, busca fazer as pazes com a torcida, que não vê o time vencer há duas partidas e anseia por uma vitória para ficar mais próxima da zona de classificação para a Libertadores.

ONDE ASSISTIR

Corinthians x Chapecoense terá transmissão ao vivo pela TV fechada, através do pay-per-view. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena do Grêmio, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Corinthians: Matheus Donelli, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Renato Augusto e Giuliano; Gabriel Pereira, Róger Guedes e Jô (Mosquito, Vitinho ou Adson). Técnico: Sylvinho.

Chapecoense: ​Keiller; Matheus Ribeiro, Ignácio, Joilson e Busanello; Moisés Ribeiro, Anderson Leite e Denner; Mike, Geuvânio e Anselmo Ramon. Técnico: Felipe Endres.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de empate em 2 a 2 contra o Internacional, no Beira-Rio, enquanto a Chape foi derrotada pelo o Bahia por 3 a 0, em partida realizada em Salvador, que culminou na demissão do técnico Pintado.