Corinthians x Coritiba: onde assistir, escalação, horário e classificação

Na parte debaixo da tabela, Corinthians e Coritiba se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena Corinthians. O confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro vai ter transmissão na TV aberta e no pay-per-view.

Onde assistir Corinthians x Coritiba ao vivo?

O jogo terá transmissão na TV Globo (para São Paulo) e Premiere. O Estadão fará tempo real.

Escalação

Será definida no treinamento desta terça-feira.

Horário

21h30, horário de Brasília, nesta quarta-feira.

Classificação

O Corinthians é apenas o 17ª colocado, com um pontos, conquistado no empate sem gols com o Grêmio, em Porto Alegre, na última rodada. O Coritiba é o lanterna, com zero, e na rodada passada perdeu por 1 a 0 para o Flamengo.

Arbitragem