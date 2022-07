Corinthians x Coritiba: onde assistir, horário e escalação das equipes

Os maus resultados fora de casa na temporada pressionam o Corinthians a manter a campanha como melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Pela 18ª rodada do torneio nacional, a equipe alvinegra mede forças com o Coritiba, nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena. Os comandados de Vítor Pereira não têm condição de assumir a liderança, mas podem se inserir na disputa entre Palmeiras e Atlético-MG. O Coritiba passa por uma péssima fase, tendo vencido apenas uma partida nos últimos nove compromissos.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Corinthians e Coritiba acontece nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, em Itaquera, na capital paulista.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da Globo (São Paulo, Paraná, Pernambuco, Minas Gerais, Amapá, Roraima, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Maranhão, Alagoas, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Distrito Federal) e Premiere. O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CORINTHIANS : Cássio; Rafael Ramos (Bruno Méndez), Gil, Raul Gustavo e Lucas Piton; Du Queiroz, Cantillo e Giuliano; Gustavo Mosquito (Adson), Willian e Róger Guedes (Yuri Alberto). Técnico : Vítor Pereira.

: Cássio; Rafael Ramos (Bruno Méndez), Gil, Raul Gustavo e Lucas Piton; Du Queiroz, Cantillo e Giuliano; Gustavo Mosquito (Adson), Willian e Róger Guedes (Yuri Alberto). : Vítor Pereira. CORITIBA: Muralha, Natanael, Henrique, Castán, Egídio, Willian Farias, Val, Galarza, Martínez, Léo Gamalho e Igor Paixão. Técnico: Gustavo Morínigo.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians foi derrotado pelo Ceará, na Arena Castelão, por 3 a 1, na rodada anterior do Campeonato Brasileiro. O Coritiba também perdeu longe de seus domínios. O time paranaense levou 2 a 0 do Flamengo, em Brasília.