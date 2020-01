Corinthians x Cuiabá: onde assistir ao jogo da Copinha

Corinthians e Cuiabá se enfrentam neste sábado, às 21h (horário de Brasília), em Franca, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partir de agora, todos os jogos são mata-mata em jogo único e quem perder, está eliminado.

Corinthians x Cuiabá: transmissão ao vivo

O Corinthians terminou a primeira fase como líder do Grupo 11, com sete pontos. Já o Cuiabá ficou em segundo no Grupo 12, com seis pontos. Corinthians x Cuiabá terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV. O torcedor também pode assistir ao jogo pelo site e aplicativo SporTV Play.

Quem passar deste duelo, pegará na próxima fase o vencedor do confronto entre Francana e Juventude, que também jogam neste sábado, às 15h.

Confira os jogos deste sábado

11h Botafogo-SP x Botafogo-RJ – SporTV

11h Vitória-BA x Paraná-PR – Rede Vida, FPF TV

11h Desportivo Brasil-SP x Capivariano-SP – FPF TV

13h45 Internacional-RS x Volta Redonda-RJ – SporTV

15h Joinville-SC x Tanabi-SP – FPF TV

15h Juventude-RS x Francana-SP – FPF TV

15h Tupi-MG x Gama-DF – FPF TV

15h – Taboão-SP x Ituano-SP – FPF TV

16h Santos-SP x Ponte Preta-SP – SporTV

16h Novorizontino x Atlético-GO – FPF TV

16h Red Bull x Serra-ES – FPF TV

16h Votuporanguense-SP x Mirassol-SP – FPF TV

16h – Athletico-PR x Bahia-BA – Cultura, GE.com

18h30 – Fluminense-RJ x CRB-AL – SporTV

19h Londrina-PR x Timon-MA – FPF TV

21h Corinthians-SP x Cuiabá – SporTV