Corinthians x Deportivo Cali: onde assistir, horário e escalação das equipes

A derrota na estreia da Libertadores, diante do Always Ready, deixou más impressões sobre o Corinthians. Os torcedores, no entanto, se reanimaram com a vitória sobre o Botafogo no Brasileirão e esperam que a equipe repita a dose no duelo desta quarta-feira, às 21h, com o Deportivo Cali, na Neo Química Arena. O time colombiano, por sua vez, largou com vitória sobre o poderoso Boca Juniors e sabe que qualquer ponto conquistado em São Paulo será bem-vindo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Corinthians e Deportivo Cali será disputada na Neo Química Arena, nesta quarta-feira, às 21h.

ONDE ASSISTIR

O jogo será exibido pela ESPN, na tv fechada. O Estadão acompanha o duelo em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CORINTHIANS – Cássio; Fagner, Gil, João Victor e Lucas Piton; Du Queiroz, Paulinho, Maycon e Renato Augusto; Willian e Róger Guedes. Técnico: Vítor Pereira.

DEPORTIVO CALI – De Amores; Aldair Gutiérrez, Burdisso, Marsiglia e Mafla; Camargo, Congo e Téo Gutiérrez; Velasco, Jhon Vásquez e Rodríguez. Técnico: Rafael Dudamel

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de vitória, por 3 a 1, sobre o Botafogo, no Rio, na estreia do Campeonato Brasileiro. Já o Deportivo Cali empatou, em casa, com o Junior Barranquilla pelo torneio Apertura do Campeonato Colombiano.