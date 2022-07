Corinthians x Flamengo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena. A partida, válida pelo Campeonato Brasileiro, antecipa o confronto entre as equipes pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. Antes de medirem forças no torneio continental, os brasileiros buscam seguir com as boas campanhas a nível nacional.

Após uma classificação heroica contra o Boca Juniors, na Bombonera, o Corinthians volta a campo para recuperar a boa fase no Brasileirão. A equipe, que já frequentou a liderança no início do Campeonato, hoje ocupa a quarta posição na tabela. Para o confronto, Vítor Pereira pode ter a volta de Fagner, recuperado de lesão, e Willian, que esteve no banco em Buenos Aires, porém sem condições de jogo.

Dorival Júnior conta com a confiança da diretoria. O treinador, que chegou à Gávea no último mês, aposta na formação com Pedro e Gabigol no ataque para buscar a vitória – combinação que surtiu efeito na última quarta-feira, no 7 a 1 sobre o Tolima. Enquanto o Flamengo não conta com o anúncio do chileno Vidal, Tiago Maia, Diego e João Gomes são algumas das possibilidades de escolha do treinador para o duelo. O Flamengo ocupa, nesse momento, a oitava colocação no Brasileirão, a 5 pontos do Corinthians.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Corinthians e Flamengo acontece neste domingo, às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em Itaquera, zona leste da capital paulista.

ONDE ASSISTIR

O duelo interestadual terá transmissão da TV Globo (tv aberta) e do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CORINTHIANS: Cássio; Rafael Ramos (Fagner), Gil (Bruno Méndez), Raul Gustavo e Fabio Santos; Du Queiroz, Roni, Giuliano, Willian e Adson; Róger Guedes. Técnico: Vítor Pereira.

FLAMENGO: Santos; Rodinei (Matheuzinho), Pablo, David Luiz (Léo Pereira) e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Diego (João Gomes), Everton Ribeiro; Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Técnico: Dorival Júnior.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de empate com o Boca Juniors, que garantiu, nos pênaltis, a classificação da equipe para a próxima fase da Libertadores. Já o Flamengo chega empolgado, após fazer uma das maiores goleadas brasileiras na competição, no 7 a 1 sobre o Tolima.