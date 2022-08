Corinthians x Flamengo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Corinthians e Flamengo começam a decidir nesta terça-feira, às 21h30, quem avançará às semifinais da Copa Libertadores. Equipes com a maior torcida no País, paulistas e cariocas tratam a partida como o duelo mais importante da temporada até aqui. O jogo de ida acontece na Neo Química Arena, em Itaquera, e terá transmissão do SBT (tv aberta) e Conmebol TV (pay per view).

O Corinthians chega ao duelo após passar nos pênaltis pelo argentino Boca Juniors, no histórico estádio La Bombonera. Cássio teve atuação decisiva e ainda contou com o mau desempenho do centroavante Benedetto, que perdeu duas penalidades.

O Flamengo, por sua vez, garantiu o acesso às quartas de final da Libertadores com uma goleada por 7 a 1 sobre o colombiano Deportes Tolima. O conjunto rubro-negro havia vencido o primeiro jogo, na Colômbia, por 1 a 0, e conquistou a goleada no Maracanã no duelo decisivo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida de ida das quartas de final da Libertadores entre Corinthians e Flamengo acontece nesta terça-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, em Itaquera, na capital paulista.

ONDE ASSISTIR

O duelo terá transmissão do SBT, na tv aberta, e da Conmebol TV, por meio do pay per view. O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CORINTHIANS : Cássio; Fagner, Balbuena, Gil e Lucas Piton; Cantillo, Du Queiroz e Maycon; Willian, Adson (Gustavo Mosquito) e Yuri Alberto. Técnico : Vítor Pereira.

: Cássio; Fagner, Balbuena, Gil e Lucas Piton; Cantillo, Du Queiroz e Maycon; Willian, Adson (Gustavo Mosquito) e Yuri Alberto. : Vítor Pereira. FLAMENGO: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabigol. Técnico: Dorival Junior.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Pelo Brasileirão, o Corinthians vem de vitória magra, por 1 a 0, sobre o Botafogo, em casa. Já o Flamengo goleou, no Maracanã, o Atlético Goianiense, por 4 a 1.