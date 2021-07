Corinthians x Flamengo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Embalado pela sequência de quatro vitórias elásticas — a última contra o ABC, por 6 a 0, na Copa do Brasil — o Flamengo de Renato Gaúcho viaja para São Paulo para enfrentar, neste domingo, às 16h, o Corinthians na Neo Química Arena. A partida é válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em busca de um melhor rendimento em casa, o Corinthians vai ter a chance, contra os rubro-negros, de conquistar a segunda vitória no campeonato como mandante. A única, até agora, veio contra o Sport.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

Corinthians x Flamengo terá transmissão ao vivo pelos canais Globo e Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo e Roni; Gustavo Mosquito e Adson; Jô. Técnico: Sylvinho.

Flamengo: Diego Alves; Isla, Léo Pereira , Gustavo Henrique e Filipe Luís; Arão, Diego, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Renato Gaúcho

ÚLTIMOS RESULTADOS

As duas equipes chegam para o confronto deste domingo vindo de vitórias. Fora de casa, o Corinthians conquistou três pontos ao vencer o Cuiabá por 2 a 1, na Arena Pantanal, na última segunda-feira, 26. Pela última rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo goleou o São Paulo por 5 a 1, no Maracanã e, na quinta-feira, fez 6 a 0 no ABC-RN pela Copa do Brasil, também jogando em casa. Na última vez que o Corinthians recebeu os rubro-negros na Neo Química Arena, em outubro do ano passado, a equipe carioca venceu por 5 a 1.