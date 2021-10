Corinthians x Fluminense: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Corinthians recebe o Fluminense nesta quarta-feira, às 21h, na Neo Química Arena, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de perder a sequência invicta de dez jogos no torneio, a equipe alvinegra conta novamente com o apoio da torcida para vencer e se manter no G-6, além do retorno de Willian, que retorna após desconforto muscular. O time do Parque São Jorge está no sexto lugar, com 37 pontos, enquanto o tricolor carioca é o nono, com 33.

ONDE ASSISTIR

Corinthians x Fluminense terá transmissão ao vivo pelo SporTV e pelo canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Corinthians : Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Renato Augusto e Giuliano; Willian, Gabriel Pereira e Róger Guedes. Técnico : Sylvinho.

: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Renato Augusto e Giuliano; Willian, Gabriel Pereira e Róger Guedes. : Sylvinho. Fluminense: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Danilo Barcelos; André, Nonato e Yago; Caio Paulista, Luiz Henrique e Bobadilla. Técnico: Marcão.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de derrota por 1 a 0 para o Sport, fora de casa. Já o Fluminense vem de empate sem gols com o Atlético-GO, no Maracanã.