Corinthians x Fortaleza: onde assistir, escalação e classificação

Corinthians e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira, no encerramento da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada às 21h30, na Arena Corinthians, em partida que havia sido adiada, já que o duelo aconteceria no último domingo.

Onde assistir Corinthians x Fortaleza?

A partida vai ter transmissão ao vivo pela TV Globo (para São Paulo, Ceará, Santa Catarina, Paraná, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Pernambuco) e Premiere. Haverá transmissão em tempo real do Estadão.

Escalação

A definir

Classificação

As duas equipes venceram na rodada passada. O Fortaleza derrotou o Goiás em Goiânia por 3 a 1 e chegou aos quatro pontos e a 16ª colocação. Pelo mesmo placar, o Corinthians derrotou o Coritiba por 3 a 1, em sua arena e chegou aos quatro pontos também e a 14ª posição.