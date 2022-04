Corinthians x Fortaleza: onde assistir, horário e escalação das equipes

Neste domingo, o Corinthians recebe o Fortaleza na Neo Química Arena, às 16h, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Além de contar com o apoio da torcida, a equipe paulista tem ao seu lado uma série invicta contra o adversário. Em três partidas realizadas nos domínios corintianos, foram duas vitórias para os paulistas e um empate.

A tabela de classificação do Brasileirão também é uma aliada da equipe de Vítor Pereira no confronto. O Corinthians ocupa a quarta posição da tabela com quatro pontos conquistados e vem de derrota para o Palmeiras por 3 a 0 na competição. Já a equipe nordestina é a lanterna do torneio, sem ter conquistado nenhum ponto até aqui, e também chega para o duelo após ser derrotada pelo Internacional por 2 a 1.

Porém, os resultados que seguem nas retinas dos torcedores de ambas as equipes são positivos. Na última terça-feira, o Corinthians despachou o Boca Juniors, da Argentina, por 2 a 0, em jogo da fase de grupos da Copa Libertadores. Na última quarta-feira, a equipe de Juan Pablo Vojvoda, por sua vez, derrotou o Allianza Lima, do Peru, em casa, por 2 a 1.

ONDE ASSISTIR

Corinthians x Fortaleza terá transmissão ao vivo na Rede Globo (TV aberta) e no Premiere (pay-per-view). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h30h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo-SP.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Corinthians : Ivan; Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Lucas Piton; Cantillo, Paulinho, Giuliano e Gustavo Mantuan; Roger Guedes e Junior Moraes. Técnico : Vítor Pereira.

: Ivan; Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Lucas Piton; Cantillo, Paulinho, Giuliano e Gustavo Mantuan; Roger Guedes e Junior Moraes. : Vítor Pereira. Fortaleza: Max Walef; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Felipe, Matheus Jussa, Yago Pikachu, Lucas Lima e Lucas Crispim; Silvio Romero e Moisés.

Técnico: Juan Pablo Vojvodahttps://esportes.estadao.com.br/blogs/bate-pronto/ .

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na última quarta-feira, no mesmo palco do jogo deste domingo, o Corinthians fez seu torcedor sorrir. A equipe de Vítor Pereira venceu o Boca Juniors, da Argentina, por 2 a 0, em partida válida pela fase de grupos da Copa Libertadores.

Do outro lado do confronto, a situação é bem parecida. Em casa, no Castelão, a equipe do Fortaleza bateu o Allianza Lima, do Peru, e conquistou a primeira vitória de um clube cearense na Copa Libertadores.