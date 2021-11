Corinthians x Fortaleza: onde assistir, horário e escalação das equipes

De olho em vaga direta para a próxima Copa Libertadores, o Corinthians tem um importante compromisso diante do Fortaleza, neste sábado, pela 30ª rodada do Brasileirão. Os comandados de Sylvinho têm 44 pontos na 6ª colocação, abaixo justamente do rival nordestino, que soma 48. Para sair com o triunfo em casa, a equipe paulista aposta em sua forte defesa e no impacto que a sua torcida tem, que tem empurrado o time desde que os portões foram novamente abertos.

ONDE ASSISTIR

Corinthians x Chapecoense terá transmissão ao vivo pela TV fechada, através do pay-per-view. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 17 horas (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

CORINTHIANS – Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo (Gabriel); Du Queiroz, Giuliano, Renato Augusto e Gabriel Pereira; Róger Guedes. Técnico: Sylvinho.

FORTALEZA – Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto e Jackson; Edinho, Felipe, Ronald, Lucas Lima e Bruno Melo; David e Romarinho. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de uma vitória sofrida sobre a Chapecoense, com gol de Roger Guedes no apagar das luzes, na última segunda-feira. O Fortaleza quer se reerguer após perder para o América-MG por 2 a 1 no último sábado. Ambos os compromissos foram pelo Brasileirão.