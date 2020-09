Goiás x Corinthians: onde assistir, escalação e classificação

Em busca de se distanciar da zona de rebaixamento, Corinthians e Goiás se enfrentam, nesta quarta-feira, às 19h15, no Estádio da Serrinha, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será transmitido pelo pay-per-view.

Goiás x Corinthians: onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, que exibirá o confronto para todo o Brasil. O Estadão fará tempo real do jogo.

Escalação

Goiás: Tadeu; Juan Pintado, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson; Sandro, Gilberto (Ratinho) e Daniel Bessa; Keko, Vinícius Lopes (Rafael Moura) e Mike (Victor Andrade).

Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Sidcley (Lucas Piton); Éderson, Cantillo e Luan (Araos); Ramiro, Léo Natel (Gustavo Mosquito) e Jô (Boselli).

Classificação

O Goiás inicia a sétima rodada na 18ª colocação, com 4 pontos. No último final de semana, a equipe não entrou em campo em decorrência de um jogo da Copa do Brasil diante do Vasco. Contudo, no sábado, 22, a equipe superou o Atlético-GO por 2 a 0 e emplacou sua primeira vitória na competição.

O Corinthians, por sua vez, busca quebrar a sequência de resultados ruins que acompanha a equipe nas últimas duas rodadas. O elenco de Tiago Nunes venceu apenas uma partida no torneio, diante do Coritiba, em Itaquera. Confira a classificação do Brasileirão.