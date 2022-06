Corinthians x Goiás: onde assistir, horário e escalação das equipes

Neste domingo, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Goiás duelam na Neo Química Arena, em São Paulo-SP, em busca de reencontrarem o caminho das vitórias na competição. O embate acontece às 16h (horário de Brasília).

A equipe de Vítor Pereira, segunda colocada na tabela do Brasileirão, busca vencer para diminuir a diferença para o líder Palmeiras e conta com o apoio de sua torcida para isso. Do outro lado do confronto, o Goiás, décimo sexto colocado, deseja colocar um ponto final na sequência de três partidas sem vitória para se afastar da zona de rebaixamento.

ONDE ASSISTIR

O duelo entre Corinthians e Goiás terá transmissão da TV Globo (TV Aberta) e Premiere (pay-per-view). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo-SP.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Corinthians : Cássio; Fagner (Rafael Ramos), Gil (Robson Bambu), Raul Gustavo e Fábio Santos; Du Queiroz, Cantillo e Renato Augusto; Mantuan, Willian e Róger Guedes. Técnico: Vítor Pereira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians chega para a partida deste domingo após empatar em 1 a 1 com o Athletico-PR, fora de casa, na última rodada do campeonato nacional. Já o Goiás, vem de uma derrota para o Internacional, por 2 a 1.