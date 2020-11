Corinthians x Grêmio: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Em momentos distintos no campeonato, Corinthians e Grêmio se enfrentam neste domingo, às 20h30, na Neo Química Arena, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere e SporTV.

DATA

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

O confronto entre paulistas e gaúchos será neste domingo, às 20h30, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Corinthians x Grêmio terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere e SporTV. O Estadão fará tempo real do confronto.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Corinthians : Cássio; Fagner, Marllon, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Xavier e Cazares; Everaldo (Otero), Ramiro e Matheus Davó. Técnico : Vagner Mancini.

Grêmio : Orejuela, Pedro Geromel (David Braz), Kannemann e Cortez (Diogo Barbosa); Lucas Silva e Matheus Henrique (Darlan); Luiz Fernando, Pinares (Jean Pyerre) e Everton (Pepê); Diego Churín (Diego Souza). Técnico : Renato Gaúcho.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians não vence faz duas rodadas. No último sábado, a equipe alvinegra perdeu para o Atlético-MG por 2 a 1, em casa. O time do técnico Vagner Mancini está a cinco pontos da zona de rebaixamento.

Já o Grêmio não perde faz seis rodadas no Brasileirão e vem de classificação na Copa do Brasil. No último fim de semana, os tricolores venceram o Ceará por 4 a 2, em Porto Alegre, e emplacaram a quarta vitória seguida.