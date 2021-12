Corinthians x Grêmio: onde assistir, horário e escalação das equipes

Na Neo Química Arena, o Grêmio joga por último suspiro na luta pela permanência na Série A. O rival Corinthians tem na lembrança o confronto entre as duas equipes em 2007, que culminou com o rebaixamento do time alvinegro. Dentro de campo, um novo reencontro: Vagner Mancini enfrenta seu ex-clube com missão delicada. Uma derrota na capital paulista levará o Grêmio diretamente à Série B. O Corinthians também tem a seu favor o ótimo retrospecto como mandante no Brasileirão. São oito vitórias consecutivas, que ajudaram o time a se garantir na próxima Copa Libertadores.

ONDE ASSISTIR

A partida entre Corinthians e Grêmio terá transmissão da TV Globo, do SporTV e do pay per view, por meio do canal Premiere. O Estadão acompanha em tempo real todos os detalhes do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A bola rola às 16h, na Neo Química Arena, casa do Corinthians em São Paulo.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Corinthians: Cássio; João Pedro, João Victor, Gil e Fábio Santos; Xavier; Gabriel Pereira, Du Queiroz, Renato Augusto e Róger Guedes; Jô. Técnico: Sylvinho.

Grêmio: Gabriel Grando; Rafinha, Geromel, Kannemann e Cortez (Diogo Barbosa); Thiago Santos, Lucas Silva, Jhonata Robert, Campaz e Ferreira; Diego Souza (Borja). Técnico: Vagner Mancini.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de vitória em casa sobre o Athletico-PR, por 1 a 0. O Grêmio também emplacou resultado positivo em Porto Alegre na última rodada: venceu o São Paulo por 3 a 0 e reanimou a torcida na batalha pela permanência.