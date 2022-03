Corinthians x Guarani: onde assistir, horário e escalação das equipes

Corinthians entra em campo nesta quinta-feira, às 19h, pelas quartas de final do Paulistão. Dono da segunda melhor campanha do Estadual, com 23 pontos, o time alvinegro encara o Guarani, na Neo Química Arena, em jogo único. A partida marca o retorno dos titulares à equipe de Vitor Pereira.

ONDE ASSISTIR

São Bernardo x Palmeiras terá transmissão no Premiere (pay-per-view), Paulistão Play (streaming) e no canal oficial do Paulistão no YouTube. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo-SP.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Corinthians : Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Paulinho e Renato Augusto; Gustavo Silva (Júnior Moraes), Willian e Roger Guedes. Técnico : Vitor Pereira.

: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Paulinho e Renato Augusto; Gustavo Silva (Júnior Moraes), Willian e Roger Guedes. : Vitor Pereira. Guarani: Kozlinski; Mateus Ludke, João Victor, Ronaldo Alves e Matheus Pereira; Madison (Rodrigo Andrade), Índio e Giovanni Augusto; Júlio César, Ronald e Lucão do Break. Técnico: Daniel Paulista.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de vitória por 1 a 0, fora de casa, diante do Novorizontino, enquanto o Guarani vem de empate sem gols com o São Bernardo, também fora de casa.