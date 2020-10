Corinthians x Inter: onde assistir, escalação, arbitragem e classificação

Protagonistas de uma das maiores rivalidades nacionais, Corinthians e Internacional se enfrentam neste sábado, às 19h, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

ONDE ASSISTIR

Corinthians x Inter terá transmissão pelo canal Premiere e o Estadão fará tempo real.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Corinthians: Cássio; Fagner, Marllon, Gil e Fábio Santos; Xavier, Cantillo, Ramiro (Otero), Mateus Vital e Cazares; Everaldo (Boselli). Técnico: Vagner Mancini

Inter: Marcelo Lomba; Rodinei, Pedro Henrique, Victor Cuesta e Moisés; Musto, Praxedes e Nonato; William Pottker, Leandro Fernández e Marcos Guilherme. Técnico: Eduardo Coudet

ARBITRAGEM

Árbitro : Paulo Roberto Alves Junior-PR

: Paulo Roberto Alves Junior-PR Assistentes : Ivan Carlos Bohn-PR e Sidmar dos Santos Meurer-PR

: Ivan Carlos Bohn-PR e Sidmar dos Santos Meurer-PR Árbitro de Vídeo: Wagner Reway-PB

CLASSIFICAÇÃO

O Internacional é o líder do Brasileirão com 35 pontos, mas seguido de perto pelo Flamengo (35) e Atlético-MG (32). Na última rodada, O Inter empatou em 2 a 2 com o Flamengo e na quarta-feira, derrotou o Atlético-GO por 2 a 1, pela Copa do Brasil.

O Corinthians aparece na 13ª posição com 21 pontos. Em sua última partida pelo Brasileirão, derrotou o Vasco por 2 a 1, no Rio. E na última quarta-feira, perdeu em casa para o América-MG por 1 a 0, pela Copa do Brasil.