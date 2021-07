Corinthians x Internacional: onde assistir, horário e escalação das equipes

Depois de empatar o clássico com o São Paulo, o Corinthians visita o Internacional neste sábado, na Neo Química Arena. O jogo, válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 21h. O time paulista ocupa a 11ª posição, com 10 pontos. A equipe gaúcha é a 14ª, com 9.

ONDE ASSISTIR

Corinthians x Inter terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h (horário de Brasília), no na Neo Química Arena, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Corinthians: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel e Vitinho; Gustavo Mosquito, Mateus Vital e Jô. Técnico: Sylvinho.

Internacional: Daniel; Saravia, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Paulo Victor; Rodrigo Dourado (Johnny), Lucas Ramos (Cuesta), Edenílson, Nonato e Mauricio; Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de empate por 0 a 0 com o São Paulo, em casa, enquanto o Inter vem de derrota por 2 a 1 diante do Palmeiras, no Beira-Rio.