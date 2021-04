Corinthians x Ituano: onde assistir, escalação das equipes e últimos resultados

O Corinthians recebe o Ituano neste domingo, às 22h. O jogo, válido pela 6.ª rodada do Campeonato Paulista, acontece na Neo Química Arena, em São Paulo, e terá transmissão ao vivo por pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

Corinthians x Ituano será exibido pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 22h,na Neo Química Arena, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Corinthians: Cássio; João Pedro, Raul Gustavo, Jemerson e Lucas Piton; Otero, Ramiro (Camacho), Xavier (Cantillo) e Leo Natel; Vitinho e Jô. Técnico: Vagner Mancini.

Ituano: Edson; Jeferson, Suéliton, Léo Santos e Breno Lopes; Tárik, Fillipe Soutto e Branquinho; Fernandinho, Iago Dias e Bruno Lopes. Técnico: Vinícius Bergantin.

ÚLTIMOS RESULTADOS

As duas equipes vão para o embate tendo tropeçado nos últimos compromissos que tiveram. Na sexta-feira, o Corinthians ficou no empate em 1 a 1 com o São Beno em plena Neo Química Arena, enquanto que o Ituano caiu em casa para o Botafogo-SP por 2 a 1, na última quarta-feira.