Corinthians x Juventude: onde assistir, horário e escalação das equipes

Embalado por três vitórias seguidas, o Corinthians recebe o Juventude nesta terça-feira, na Neo Química Arena. O jogo, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 21h30. O time paulista ocupa a sexta colocação, com 27 pontos. A equipe gaúcha é a 14ª, com 22.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

Corinthians x Juventude terá transmissão ao vivo pelos canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Corinthians : Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel; Gustavo Mosquito, Giuliano, Roni e Renato Augusto (Luan); Jô. Técnico : Sylvinho.

: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel; Gustavo Mosquito, Giuliano, Roni e Renato Augusto (Luan); Jô. : Sylvinho. Juventude: Marcelo Carné; Paulo Henrique (Ricardinho), Vitor Mendes, Rafael Forster (Quintero) e William Matheus; Dawhan (Jadson), Guilherme Castilho e Chico (Wagner); Paulinho Boia, Capixaba e Ricardo Bueno. Técnico: Marquinhos Santos.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, fora de casa, enquanto o Juventude vem de empate por 1 a 1 com o São Paulo, em casa.