Corinthians x Mirassol: onde assistir, horário, arbitragem e histórico

Corinthians e Mirassol abrem a semifinal do Campeonato Paulista neste domingo. A partida será realizada na Arena Corinthians, às 16h, e dará ao classificado uma vaga na decisão do Estadual. O vencedor pega quem passar de Palmeiras x Ponte Preta, que também jogam no domingo, às 19h (veja como assistir ao jogo).

Onde assistir Corinthians x Mirassol ao vivo?

A partida terá transmissão pela TV Globo (para São Paulo) e pelo canal Premiere, para todo o Brasil. As emissoras também vão passar em seus sites e aplicativos. O Estadão fará tempo real do confronto.

Horário

O confronto será realizado às 16h, horário de Brasília.

Arbitragem de Corinthians x Mirassol

Vinicius Gonçalves Dias Araújo será o árbitro da partida. Ele terá o auxílio de Danilo Ricardo Simon Manis e Neuza Ines Back. O quarto árbitro será Thiago Luis Scarascati e Raphael Claus ficará como árbitro de vídeo.

Corinthians x Mirassol: confronto

Se depender de retrospecto, o Corinthians já pode comemorar. O time alvinegro nunca perdeu para o Mirassol. Foram apenas nove jogos em toda a história, com cinco vitórias corintianas e quatro empates.

Últimos resultados

Segundo colocado do Grupo D, com 17 pontos, o Corinthians derrotou o Red Bull Bragantino por 2 a 0 nas quartas de final, em jogo disputado no estádio do Morumbi. Já o Mirassol é a grande surpresa da semifinal. A equipe sofreu um desmanche durante a paralisação do campeonato, mas mesmo assim passou em segundo no Grupo C, com 17 pontos, e derrotou o São Paulo por 3 a 2.