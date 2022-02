Corinthians x Mirassol: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após a demissão de Sylvinho, o Corinthians conquistou uma vitória de virada sobre o Ituano e, nesta quinta-feira, quer mostrar bom futebol diante de sua torcida, na Neo Química Arena, às 21h30, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista, em duelo com o Mirassol. A equipe do interior, por sua vez, está invicta no Estadual, busca a liderança do Grupo C e, consequentemente, o topo da tabela geral de classificação.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Corinthians e Mirassol será disputado nesta quinta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

ONDE ASSISTIR

O duelo terá transmissão exclusiva da HBO Max/ Estádio TNT Sports por meio do pay-per-view. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Corinthians – Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos (Piton); Du Queiroz; Giuliano, Cantillo, Willian, Róger Guedes; Jô. Técnico: Fernando Lázaro.

Mirassol – Darley; Ferreira, Thalisson, Rayan e Pará; Oyama (Du Fernandes), Neto Moura e Rafael Silva; Fabrício Daniel, Zeca e Negueba. Técnico: Eduardo Baptista.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Em seu último compromisso pelo Paulistão, o Corinthians derrotou o Ituano, de virada, por 3 a 2. Já o Mirassol empatou, em casa, com o Santo André, em 2 a 2.