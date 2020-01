Corinthians x New York City: onde assistir ao jogo da Florida Cup

O Corinthians estreia na temporada 2020 nesta quarta-feira, contra o New York City, às 20h (horário de Brasília), no estádio do Orlando City, no jogo de abertura da Florida Cup.

Onde assistir ao Corinthians na Florida Cup

A estreia de Tiago Nunes no comando do Corinthians terá transmissão pelo canal SporTV. Também é possível assistir online pelo site e aplicativo do SporTV Play e o Estado vai fazer tempo real do confronto entre brasileiros e norte-americanos.

Depois do jogo com o New York, o Corinthians volta a campo no sábado, para encarar o Atlético Nacional, em sua despedida da competição, que ainda conta com a participação do Palmeiras, mas não haverá o encontro entre os rivais na competição.