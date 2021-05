Corinthians x Novorizontino: onde assistir, escalação das equipes e últimos resultados

Após conseguir a primeira vitória pela Copa Sul-Americana diante do Sport Huancayo, o Corinthians encara o Novorizontino em partida válida pela décima segunda rodada do Campeonato Paulista Sicredi 2021. O jogo interessa ao Palmeiras, que precisa de um tropeço do time do interior para se classificar. O duelo acontece neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo, e será transmitido pelo sistema pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

Corinthians x Novorizontino será exibido pelo canal Premiere FC. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Corinthians: Cássio; João Vitor, Jemerson, Raul Gustavo; Fagner, Gabriel, Lucas Piton, Ramiro, Luan, Otero; Cauê. Técnico: Vagner Mancini.

Novorizontino: Giovanni; Felipe Rodrigues, Robson, Bruno Aguiar, Paulinho; João Pedro, Léo Baiano, Danielzinho, Cléo Silva, Douglas Baggio; Jenison. Técnico: Léo Condé.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de vitória sobre o Sport Huancayo pela Copa Sul-Americana, enquanto o Novorizontino empatou sua última partida em 2 a 2 com o Botafogo-SP pelo Campeonato Paulista.