Corinthians x Palmeiras: onde assistir, escalação e classificação

Corinthians e Palmeiras se enfrentam, nesta quinta-feira, às 19h15, na Neo Química Arena, em partida válida pela nona rodada d Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão pelo pey-per-view.

Corinthians x Palmeiras: onde assistir

O clássico poderá ser assistido através do canal Premiere, que exibirá o confronto para todo o Brasil. O Estadão, por sua vez, fará tempo real da partida.

Escalação

Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton; Camacho e Cantillo; Ramiro, Araos e Otero (Gustavo Mosquito ou Léo Natel); Jô.

Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton; Camacho e Cantillo; Ramiro, Araos e Otero (Gustavo Mosquito ou Léo Natel); Jô. Palmeiras: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Patrick de Paula, Gabriel Menino, Zé Rafael e Lucas Lima; Wesley (Gabriel Veron) e Luiz Adriano.

Classificação

O Corinthians inicia a nona rodada na 11ª colocação, com 9 pontos. Em seu último jogo, a equipe alvinegra empatou diante do Botafogo por 2 a 2, na primeira partida desde o batismo da Neo Química Arena.

Por outro lado, o Palmeiras inicia a nona rodada da competição na 6ª colocação, com 13 pontos. No último domingo, a equipe alviverde venceu o RB Bragantino, no Nabizão, por 2 a 1 e manteve a invencibilidade no campeonato.

Este será o primeiro jogo entre os rivais desde a final do Campeonato Paulista. Na ocasião, o Palmeiras levou a melhor e sagrou-se campeão. Confira a tabela de classificação do Brasileirão.