Corinthians x Palmeiras: onde assistir, histórico e horário

Após mais de quatro meses, o futebol paulista está de volta e logo de cara já temos um Corinthians x Palmeiras pela frente. O dérbi será disputado nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena Corinthians, pela 11ª rodada do Paulistão. O duelo terá transmissão pela TV aberta e fechada.

Onde assistir Corinthians x Palmeiras

O clássico terá transmissão pela TV Globo (para São Paulo) e pelo canal Premiere, para todo o Brasil. Os canais vão transmitir também em seus sites e aplicativos.

Corinthians x Palmeiras: horário

O dérbi será realizado nesta quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília.

Onde vai ser?

O dérbi será disputado na Arena Corinthians, sem a presença de público.

Histórico de Corinthians x Palmeiras

A rivalidade existe até no número de jogos que cada clube conta para registrar o histórico de confrontos. Pelo retrospecto do Corinthians, o duelo está empatado neste momento com 127 vitórias para cada lado e 109 empates. Já o Palmeiras contabiliza que tem duas vitórias a mais e a conta estaria 131 x 129 e que seriam 112 empates.

A diferença é que o time alviverde credita aos confrontos partidas do Torneio Início e da Taça Henrique Mündel, disputado em 1938. Foram jogos que não tiveram 90 minutos, mas houve súmula, bilheteria e os times atuaram com seus uniformes oficiais. Por isso, o Palmeiras conta como jogo oficial.

Situação no Paulistão

Além das peculiaridades por ser o primeiro jogo das duas equipes na volta do campeonato, o duelo também é histórico, por ser a primeira vez que Corinthians e Palmeiras se enfrentam sem a presença de torcedores no estádio. Além disso, a situação das equipes obriga que ambos entrem em campo em busca da vitória.

Faltando duas rodadas para o fim da fase de grupos, o Corinthians é apenas o terceiro colocado do Grupo D com 11 pontos e precisa vencer e torcer contra Bragantino (17) e Guarani (16) para tentar a classificação. O time de Tiago Nunes corre até risco de rebaixamento no Estadual.

Já o Palmeiras é o segundo no Grupo B, com 19 pontos, mas vê o Novorizontino logo abaixo, com 16, e também tenta superar o Santo André, que soma a mesma pontuação, mas está à frente pelo número de vitórias (6 x 5).

Confira a rodada do Paulistão

Quarta-feira

16h30 Ituano x Ferroviária

19h15 Ponte Preta x Novorizontino

19h15 Santos x Santo André

21h30 Corinthians x Palmeiras

Quinta-feira