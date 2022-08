Corinthians x Palmeiras: onde assistir, horário, arbitragem e escalação das equipes

Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta sábado, às 19h, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os rivais estão no topo da tabela do torneio nacional. O time alviverde é o líder, com 45 pontos, enquanto o conjunto alvinegro é o segundo colocado, com 39. O jogo é decisivo para a disputa do título e também ditará o rumo dos clubes na temporada.

O jogo em Itaquera contará com torcida única do Corinthians, por causa das restrições impostas pela segurança dos torcedores. O Palmeiras entrará em campo querendo ampliar a vantagem na ponta e afundar o rival, que não vive bom momento. O time do Parque São Jorge, por sua vez, quer se aproximar do clube alviverde na tabela e reanimar sua torcida após a eliminação na Libertadores.

HORÁRIO E LOCAL

O dérbi entre Corinthians e Palmeiras será disputado neste sábado, às 19h, na Neo Química Arena, em Itaquera, na capital paulista.

ONDE ASSISTIR

O clássico terá transmissão exclusiva do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CORINTHIANS : Cássio; Fagner, Bruno Méndez (Balbuena), Gil e Lucas Piton; Roni, Cantillo e Renato Augusto (Giuliano); Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico : Vítor Pereira.

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gómez, Luan e Vanderlan; Danilo, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Rony e López; Técnico: Abel Ferreira.

QUEM APITA?

Árbitro : Raphael Claus (Fifa-SP)

: Raphael Claus (Fifa-SP) Assistente 1 : Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP)

: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) Assistente 2 : Rodrigo Henrique Correa (Fifa-RJ)

: Rodrigo Henrique Correa (Fifa-RJ) Quarto árbitro : João Vitor Gobi (SP)

: João Vitor Gobi (SP) VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (Fifa-SP)

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de derrota, na última terça-feira, para o Flamengo, por 1 a 0, no Maracanã, pelas quartas de final da Libertadores. O resultado eliminou o time alvinegro. Já o Palmeiras se classificou no mesmo torneio após empatar sem gols com o Atlético-MG e ganhar a decisão por pênaltis, no Allianz Parque.