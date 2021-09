Corinthians x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

Corinthians e Palmeiras entram em campo neste sábado para a disputa do dérbi paulista, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo é válido pela 22ª rodada e acontece às 19h. O time alviverde volta sua atenção para a competição nacional, na qual é vice-líder com 38 pontos, após o empate sem gols contra o Atlético-MG, pela semifinal da Libertadores. Por sua vez, a equipe alvinegra, na sexta colocação com 30 pontos, quer a vitória para seguir no G-6.

ONDE ASSISTIR

Corinthians x Palmeiras terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Corinthians : Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Renato Augusto e Giuliano; Gabriel Pereira, Willian e Róger Guedes. Técnico : Sylvinho.

: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Renato Augusto e Giuliano; Gabriel Pereira, Willian e Róger Guedes. : Sylvinho. Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Danilo (Felipe Melo), Zé Rafael, Raphael Veiga e Dudu; Wesley (Rony) e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de vitória por 2 a 0 diante da Chapecoense, na Arena Condá, enquanto o Corinthians vem de empate por 1 a 1 com o América-MG, em casa.