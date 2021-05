Corinthians x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

Depois de superar seus compromissos pelas quartas de final do Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras fazem o primeiro clássico no mata-mata da competição na Neo Química Arena, em Itaquera. Quem passar desta semifinal terá pela frente São Paulo ou Mirassol, em jogo que vale o título do Estadual deste ano. A bola rola às 16 horas (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Corinthians x Palmeiras terá transmissão ao vivo na TV aberta pela Globo. O Estadão fará o tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16 horas (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em Itaquera.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Corinthians: Cássio; João Victor, Jemerson e Raul; Ramiro, Gabriel, Roni e Lucas Piton; Luan e Otero; Cauê. Técnico: Vagner Mancini.

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez e Renan; Marcos Rocha, Danilo, Danilo Barbosa, Gustavo Scarpa e Matias Viña; Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de uma sonora derrota no meio de semana para o Peñarol por 4 a 0, fora de casa, pela Copa Sul-Americana. Já o Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino fora de casa por 1 a 0, em partida realizada na última sexta-feira.