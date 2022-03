Corinthians x Ponte Preta: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Corinthians entra em campo neste sábado para enfrentar a Ponte Preta, às 18h30, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista. Líder absoluto do Grupo A com 17 pontos, o time do Parque São Jorge busca a primeira vitória sob o comando do técnico português Vitor Pereira.

Já o time campineiro amarga a última posição do Grupo D, com apenas 8 pontos, e precisa torcer pelos tropeços de Santos e Santo André para ter alguma chance de classificação nestas duas últimas rodadas da fase de grupos.

ONDE ASSISTIR

Corinthians x Ponte Preta terá transmissão ao vivo para todo o Brasil pelo Premiere (pay-per-view), Paulistão Play (streaming) e no canal do Paulistão no YouTube. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 18h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Corinthians : Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Giuliano, Paulinho, Renato Augusto e Willian; Róger Guedes. Técnico : Vitor Pereira.

: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Giuliano, Paulinho, Renato Augusto e Willian; Róger Guedes. : Vitor Pereira. Ponte Preta: Ygor Vinhas, Kevin, Thiago Oliveira, Fabrício e Jean Carlos; Léo Santos (Wesley, Moisés Ribeiro ou André Luiz), Léo Naldi, Matheus Anjos e Fessin (João Pedro); Pedro Júnior e Ribamar. Técnico: Hélio dos Anjos.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de derrota por 1 a 0 no clássico com o São Paulo, no Morumbi, enquanto a Ponte vem de um revés pelo mesmo placar para o Água Santa, em casa.