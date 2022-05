Corinthians x Portuguesa-RJ: onde assistir, horário e escalação das equipes

Corinthians entra em campo nesta quarta-feira, às 21h30, pela Copa do Brasil. Contra a Portuguesa-RJ, equipe de Vítor Pereira busca consolidar sua classificação para a próxima da fase da competição, após empate em 1 a 1 no jogo de ida.

Apenas a vitória classifica qualquer uma das equipes durante os 90 minutos. Caso haja um novo empate, a decisão ficará para as penalidades máximas. Na última partida, disputada em Londrina, no Estádio do Café, Jô, para o Corinthians, e Cafu, para a Portuguesa, marcaram os gols do empate.

Líder do Campeonato Brasileiro, o Corinthians não tem vida fácil na Copa do Brasil. Caso perca para a Portuguesa, o clube deixará de disputar o título da competição que melhor paga no futebol brasileiro. Nesta temporada, a premiação para o campeão gira em torno de R$ 60 milhões.

ONDE ASSISTIR

Corinthians x Portuguesa-RJ terá transmissão na Rede Globo (TV Aberta), no Sportv (TV Fechada) e no Première (pay-per-view). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo-SP.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Corinthians: Cássio; Fagner (Rafael Ramos), João Victor (Raul), Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Maycon e Renato Augusto; Willian, Róger Guedes e Jô. Técnico: Vitor Pereira.

Portuguesa-RJ: Paulo Henrique (George); Joazi, Itambé, Leandro Amaro e Jefferson. Sidney, Jhonnatan e Miler; Claudinho, Cafu, Pernão e Kayron. Técnico: Toninho Andrade

ÚLTIMOS RESULTADOS

Em sua estreia na Copa do Brasil, o Corinthians empatou com a Portuguesa-RJ em 1 a 1, em partida validade pelo jogo de ida da terceira rodada da Copa do Brasil.