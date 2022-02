Corinthians x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalação das equipes

Com a presença ilustre do novo técnico Vítor Pereira nos camarotes da Neo Química Arena, o Corinthians entra em campo neste domingo, às 11h, para enfrentar o Red Bull Bragantino pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. Invicto sob o comando do interino Fernando Lázaro, o time alvinegro terá dura missão contra o vice-líder da tabela geral de classificação do Estadual. Apenas dois pontos separam o time de Bragança Paulista (16) – líder do Grupo D – e o clube do Parque São Jorge (14) – primeiro colocado do Grupo A. Ambas as equipes já vivem situações confortáveis em suas chaves, mas uma vitória deixará a classificação para as quartas de final bastante pavimentada.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Corinthians e Red Bull Bragantino será realizada em Itaquera, na Neo Química Arena, às 11h deste domingo.

ONDE ASSISTIR

O jogo entre rivais da Série A do Brasileirão terá transmissão apenas por meio do pay per view, nos canais Premiere e Paulistão Play. O Estadão acompanha em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Corinthians – Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton (Fábio Santos); Du Queiroz, Paulinho, Renato Augusto, Giuliano e Willian; Róger Guedes. Técnico: Fernando Lázaro.

Red Bull Bragantino – Cleiton; Hurtado, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Jadsom, Eric Ramires e Hyoran; Artur, Alerrandro e Leandrinho. Técnico: Maurício Barbieri.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de um jogo morno contra o Botafogo de Ribeirão Preto no último fim de semana. Jogando como visitantes, os alvinegros ficaram no empate em 1 a 1. Já o Red Bull Bragantino não teve piedade e atropelou o lanterna Novorizontino jogando fora de casa: 3 a 0.