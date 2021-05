Corinthians x River-PAR: onde assistir, horário e escalação da equipe alvinegra

O Corinthians recebe o River Plate, do Paraguai, nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, em busca da segunda colocação do Grupo E da Copa Sul-Americana. O jogo não deve ser fácil. Se vencer, a equipe paraguaia pode avançar às oitavas de final do torneio. Isso em caso de tropeço do líder Peñarol, que visita o lanterna Sport Huancayo. O duelo do time alvinegro terá transmissão ao vivo por pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

Corinthians x River-PAR será exibido pela Conmebol TV. O Estadão faz tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Corinthians: Cássio; João Victor, Gil, Raul Gustavo e Lucas Piton; Gabriel, Camacho, Gustavo Mosquito, Araos e Mateus Vital; Luan. Técnico: Fernando Lázaro (interino).