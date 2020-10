Corinthians x Santos: onde assistir e horário

Corinthians e Santos fazem o clássico paulista da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, que será disputada às 19h, terá transmissão no pay-per-view.

Corinthians x Santos: transmissão

É possível assistir ao vivo Corinthians x Santos pelo canal Premiere e o Estadão fará tempo real do confronto.

Horário

A partida será às 19h.

Classificação

O Corinthians entra na rodada na 14ª colocação, com 14 pontos. O Santos aparece em 6º, com 20 pontos. Na rodada passada, a equipe comandada por Dyego Coelho empatou sem gols com o Red Bull Bragantino. Já o time de Cuca derrotou o Goiás por 3 a 2, em Goiânia.