Corinthians x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

Corinthians e Santos se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pelo primeiro duelo das oitavas de final da Copa do Brasil. Neste confronto, as equipes devem arriscar, testando variações táticas que não prejudiquem o desempenho físico dos elencos para o restante da temporada. Vítor Pereira e Fabián Bustos reconhecem os riscos de um duelo deste peso, que pode traçar novas perspectivas pelas equipes.

O Corinthians chegou às oitavas de final do torneio após eliminar a Portuguesa da Ilha do Governador. No primeiro jogo, empate em 1 a 1, na cidade paranaense de Londrina. Na partida de volta, triunfo corintiano, por 2 a 0. Já o Santos teve um duelo de Série A, diante do Coritiba. Na ida, derrota por 1 a 0, no Couto Pereira. Na Vila, o time da Baixada desencantou e fez 3 a 0, selando a classificação.

HORÁRIO E LOCAL

O clássico entre Corinthians e Santos será disputado nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, em Itaquera, na capital paulista.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da Globo, SporTV e Premiere. O Estadão acompanha minuto a minuto todos os detalhes do jogo.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CORINTHIANS : Cássio; Fagner, Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos; Du Queiroz e Cantillo; Mantuan, Renato Augusto e Willian; Róger Guedes. Técnico : Vítor Pereira

SANTOS: João Paulo; Lucas Braga, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Zanocelo e Sandry; Léo Baptistão, Marcos Leonardo e Jhojan Julio. Técnico: Fabián Bustos.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de vitória magra, por 1 a 0, sobre o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Santos ficou no empate, em 2 a 2, com o Red Bull Bragantino.