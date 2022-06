Corinthians x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

Corinthians e Santos se enfrentam neste sábado, às 19h, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times mediram forças na última quarta-feira, pela Copa do Brasil. Na ocasião, o time da capital levou a melhor e aplicou uma goleada de 4 a 0 que o fez encaminhar vaga nas quartas de final do torneio. Para o rival da Baixada é essencial um bom resultado e recuperar o ânimo dos atletas para a sequência da temporada.

O Corinthians ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro e mesmo se vencer o clássico não conseguirá ultrapassar o rival Palmeiras nesta rodada. A segunda posição, no entanto, está resguardada pela distância de quatro pontos para o Athletico-PR. Já o Santos sonha em entrar no G-4 ao término da rodada para descolar da parte intermediária da tabela.

HORÁRIO E LOCAL

O clássico entre Corinthians e Santos acontece neste sábado, às 19h, na Neo Química Arena, em Itaquera, na capital paulista.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CORINTHIANS – Cássio; Rafael Ramos (Fagner), Robson Bambu (Méndez), Robert Renan e Fábio Santos; Du Queiroz (Xavier), Roni e Giuliano (Matheus Araújo); Adson, Mantuan (Giovane) e Júnior Moraes. Técnico : Vítor Pereira.

– Cássio; Rafael Ramos (Fagner), Robson Bambu (Méndez), Robert Renan e Fábio Santos; Du Queiroz (Xavier), Roni e Giuliano (Matheus Araújo); Adson, Mantuan (Giovane) e Júnior Moraes. : Vítor Pereira. SANTOS – John; Auro, Emiliano Velázquez, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan (Lucas Pires); Rodrigo Fernández, Camacho (Sandry), Léo Baptistão e Lucas Braga; Ângelo e Marcos Leonardo. Técnico: Fabián Bustos.

ÚLTIMOS RESULTADOS

As equipes se enfrentaram na última quarta-feira pela Copa do Brasil, com vitória corintiana por 4 a 0. Antes, o Corinthians havia batido o Goiás, por 1 a 0, pelo Brasileirão. Já o Santos empatou com o Red Bull Bragantino, em 2 a 2.