Corinthians x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

Depois de vencer a Chapecoense e conseguir se afastar ainda mais do perigo do rebaixamento, o Santos quer confirmar a boa fase no clássico deste domingo contra o Corinthians, às 16h, na Neo Química Arena pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o reencontro do técnico Fábio Carille com a torcida corintiana, que promete lotar as arquibancadas como tem feito desde que liberaram a presença do público nos estádios. Mas, o que costuma ser uma força de incentivo também pode se transformar em pressão. E é isso que o técnico Sylvinho tem sentido apesar dos bons resultados que tem conquistado, sobretudo quando joga em casa. Mas a derrota para o Flamengo, na quarta-feira, aumentou a insatisfação da torcida com o seu trabalho. O Corinthians está em 6º lugar na tabela, com 50 pontos. O Santos, com 42 pontos, ocupa a 11ª posição.

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

ONDE ASSISTIR

Corinthians x Santos terá transmissão ao vivo pela Globo e Canais Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h00 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos (Lucas Piton); Gabriel, Du Queiroz e Renato Augusto; Gabriel Pereira (Gustavo Mosquito), Róger Guedes e Jô. Técnico: Sylvinho

Santos: João Paulo, Kaiky, Luiz Felipe e Danilo Boza; Madson, Camacho, Vinicius Zanocelo, Felipe Jonatan e Lucas Braga (Gabriel Pirani); Marcos Guilherme e Diego Tardelli. Técnico: Fábio Carille.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na última quarta-feira, o Santos venceu a já rebaixada Chapecoense por 2 a 0, na Vila Belmiro. Enquanto o Corinthians, também na quarta-feira, perdeu para o Flamengo no Maracanã por 1 a 0, gol de Bruno Henrique nos acréscimos.