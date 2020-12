Corinthians x São Paulo: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Separados por 20 pontos na tabela, Corinthians e São Paulo se enfrentam neste domingo, às 18h15, na Neo Química Arena, em duelo válido pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere.

DATA

O clássico será neste domingo, às 18h15, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Corinthians x São Paulo terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do jogo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Corinthians : Cássio, Fagner, Gil, Jemerson (Marllon ou Bruno Méndez), Fábio Santos; Gabriel; Ramiro (Cantillo), Luan (Cazares), Otero e Piton; Davó. Técnico : Vagner Mancini.

: Cássio, Fagner, Gil, Jemerson (Marllon ou Bruno Méndez), Fábio Santos; Gabriel; Ramiro (Cantillo), Luan (Cazares), Otero e Piton; Davó. : Vagner Mancini. São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Robert Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Brenner. Técnico: Fernando Diniz.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de empate. Na última rodada, a equipe comandada pelo técnico Vagner Mancini igualou o placar sem gols diante do Fortaleza, no Castelão. Já o São Paulo vem de vitória. Na última quarta-feira, a equipe tricolor goleou o Botafogo por 4 a 0, no Morumbi, e abriu sete pontos de vantagem para o segundo colocado.