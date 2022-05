Corinthians x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians recebe o São Paulo, neste domingo, 16h00, na Neo Química Arena, em busca de se manter na liderança do torneio. Como aliado, a equipe de Vítor Pereira tem um tabu: nunca fui derrotada pelo rival em seus domínios.

Na tabela de classificação, a equipe do Parque São Jorge lidera com 13 pontos conquistados. Já a equipe tricolor é a sexta colocada com 11. Caso vença o clássico, o São Paulo pode ser o novo líder do Brasileirão.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Corinthians e São Paulo acontece neste domingo, às 16h00, na Neo Química Arena, em São Paulo-SP.

ONDE ASSISTIR

A partida entre Corinthians e São Paulo será transmitida pela TV Globo (TV aberta) e pelo Premiere (pay per view). O Estadão acompanha em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CORINHTIANS – Cássio; Rafael Ramos, João Victor (Raul Gustavo), Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Giuliano, Renato Augusto, Mantuan (Willian) e Róger Guedes; Jô. Técnico – Vítor Pereira.



ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians chega para o clássico após empatar em 1 a 1 com o Boca Juniors, pela Libertadores, na última quarta-feira. Já o São Paulo chega embalado pela vitória por 3 a 0 na Copa Sul-Americana, frente ao Jorge Wilstermann, da Bolívia.