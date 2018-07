Corintiano Alessandro ‘Balboa’ desafia Junior Cigano no MMA

O capitão do Corinthians decidiu mostrar seu talento dentro do octógono. E começou em grande estilo: desafiando o ex-campeão dos peso pesados do UFC, Junior Cigano.

Ao estilo Rocky Balboa – o famoso personagem das telonas, vivido pelo ator Sylvester Stallone, que segue carreira profissional no boxe – o jogador treinou muito para não decepcionar diante de Cigano.

O vídeo com o duelo, chamado de “luta do século”, foi gravado no CT Joaquim Grava e no Parque São Jorge. Veja o resultado deste duro combate entre alvinegros: